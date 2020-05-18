  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital ortamda kutlanacak

Bakan Karaismailoğlu kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı

Beşiktaş'ta Sinan Gümüş sesleri

Enerji yatırımlarında aslan payını 'verimlilik' alacak
için kalan
Spor

Megasaray Tenis Akademi, genç yetenekli sporculara desteğe devam ediyor

Megsaray Tenis Akademi, Cezayirli Tenisçi Ines Ibbou’ya sponsor oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:25:39 -
Megasaray Tenis Akademi, genç yetenekli sporculara desteğe devam ediyor

Megsaray Tenis Akademi, Cezayirli Tenisçi Ines Ibbou’ya sponsor oldu.


Megasaray Tenis Akademi ekibi, geçtiğimiz günlerde Afrika’daki tenisçilerin yaşadığı zor şartlar ile alakalı video çeken Cezayirli Tenisçi Ines Ibbou’ya sponsor oldu. Megasaray Tenis Akademi yetkilileri yaptığı açıklamada, “Türk milleti olarak desteklenmeye ihtiyacı olup yardım çağrısı yapan herkese elimizden geldiğince yardım yapma yükümlülüğümüz olduğunu hissediyoruz. Ines Ibou’yu bu yolculuğunda destekleyeceğini, Antalya’daki tesislerimizde profesyonel tenis antrenörleri, fitness antrenörleri ve fizyoterapistleri eşliğinde antrenman yapma fırsatı vermek ve en iyi şekilde misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı