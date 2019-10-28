Megane Sedan’a yeni nesil motorlar

OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan, ürün gamına eklediği yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlar ile sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. 1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor. Renault ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 1.3 TCe benzinli motor, Megane Sedan’da 140 bg, 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri ile birlikte sunuluyor. Megane Sedan’ın modernize edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden zararlı emisyon miktarını azaltan (SCR) sistemi bulunuyor. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve 10 Nm daha yüksek tork sağlayarak performanslı bir sürüş sunuyor.