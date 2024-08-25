  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dizayn edildiği günler geride kaldı

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Bunu yapan ev sahipleri işte şimdi yandı!

CHP’li belediyede sahte diploma skandalı

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi’yi tebrik etti

Türkiye, o hamleyi nihayet yaptı! İşte ABD’ye uykularını kaçırtacak gelişme

Akit’in haberi ses getirdi! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden itiraf

Bundan güzel anlatılamazdı! Sıradaki Kim? Muharrem İnce’nin paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı

Gündeme bomba gibi düşen açıklama: Türkler Afrika'dan bizi kovdu!

İhracat şampiyonu ama hala şampiyonluk yok! Ali Koç başarılı mı yoksa değil mi? Taraftar ne diyecek bu işe...

'İnsanlar can dostu değil ondan ısırdı' CHP'li belediyeden çocuğu ısıran köpekle ilgili skandal karar!
Aktüel Mega yat ’White Rose’ Fethiye’den 100 ton yakıt aldı
Aktüel

Mega yat ’White Rose’ Fethiye’den 100 ton yakıt aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-25 19:01:00 -
Mega yat ’White Rose’ Fethiye’den 100 ton yakıt aldı

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba’nın Başkanı Kanadalı John Michael Evans’a ait olduğu belirtilen ‘White Rose of Drachs’ adlı mega yat Fethiye iskelesine demir attı.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık yatta 20’yi aşkın mürettebatın hizmet verdiği öğrenilirken, Kanadalı iş insanının bu 65 metrelik mega yatta olup olmadığı hakkında bilgi alınamadı. Mega yatın Fethiye iskelesine yanaştıktan sonra karadan üç tır ile yaklaşık 100 ton yakıt ikmali yapıldığı ve yaklaşık 4 milyon 600 bin lira ücret ödediği kaydedildi.

Yurt dışından Türkiye’ye Fethiye’den giriş yaptığı öğrenilen mega yatın, yaklaşık bir ay süre ile misafirlerine Göcek ve koylarını gezdireceği öğrenildi. White Rose isimli mega yat geçtiğimiz yıllarda da Fethiye’ye gelerek İngiliz kraliyet ailesinden misafirlerine Göcek koylarında mavi yolculuk yaptırmıştı.

İkinci Steven Caulker vakası! Taraftarlar çılgına dönecek! Bodrum’un yaptığı teklif belli oldu…
İkinci Steven Caulker vakası! Taraftarlar çılgına dönecek! Bodrum’un yaptığı teklif belli oldu…

Spor

İkinci Steven Caulker vakası! Taraftarlar çılgına dönecek! Bodrum’un yaptığı teklif belli oldu…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Turizmde kantarın topuzu kaçınca turistler de kaçtı! Bodrum’da akla ziyan fiyatlar
Turizmde kantarın topuzu kaçınca turistler de kaçtı! Bodrum’da akla ziyan fiyatlar

Gündem

Turizmde kantarın topuzu kaçınca turistler de kaçtı! Bodrum’da akla ziyan fiyatlar

Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yaşam

Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da polis kasksız gezen küçük çocuğa ceza kesti! İşte o güldüren dialog!
Bodrum'da polis kasksız gezen küçük çocuğa ceza kesti! İşte o güldüren dialog!

Yerel

Bodrum'da polis kasksız gezen küçük çocuğa ceza kesti! İşte o güldüren dialog!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23