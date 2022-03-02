MEF Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı MEF Üniversitesi’nin İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Eğitim-Öğretim dili % 30 İngilizce olan ve “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı Hukuk Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, ilanla duyurulan ve belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 02.03.2022 tarihinden itibaren Eğitim Fakültesi ve Psikoloji bölümü için 15 gün içerisinde; İşletme Bölümü, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi için 02 Mayıs 2022 tarihine kadar belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 1 adet basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.
Başvuru Adresi:
MEF ÜNİVERSİTESİ
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız