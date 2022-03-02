MEF Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 02.03.2022 tarihinden itibaren Eğitim Fakültesi ve Psikoloji bölümü için 15 gün içerisinde; İşletme Bölümü, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi için 02 Mayıs 2022 tarihine kadar belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 1 adet basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi:

MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: [email protected]

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