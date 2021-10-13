Medyaradar ile Habertürk arasındaki Sezgin Baran Korkmaz kavgası büyüyor! 'Mafya mısınız, gazeteci mi?'

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Medyaradar ile Habertürk gazetesi arasındaki Sezgin Baran Korkmaz kavgası durulmadı.

Medyaradar tarafından, HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman ve Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a yeni bir cevap daha verildi. Medyaradar, Sevilay Yılman'a ilişkin şu iddiada bulunuldu: "Yılman, yakın çevresine 'Kenan abi (Tekdağ) ve ben Medyadar’ı bitirmeye yemin ettik. Çok bilendik. O siteyi yok edeceğiz' diyor."

Sevilay Yılman'a sert tepki gösteren Medyaratar yönetimi, "Mafya mısınız? Yayın kuruluşu musunuz?" dedi.

Tehditler sürerse...

Medyaradar, bu tehditlerin devam etmesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirterek, "Habertürk yönetimindeki bu paniğin nedeni nedir? Yılman ve Tekdağ kendilerinin adının geçmediği bir yazı nedeniyle neden böyle agresif davranmakta ve neyi gizlemeye ya da önlemeye çalışmaktadır?" diye sordu.

Medyaradar'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Habertürk yazarı Sevilay Yılman, sitemiz çalışanları ve yönetimini tehdit etme cüretini göstermiştir. Sağda solda yakın çevresine bir süreden beri, ‘Kenan abi (Tekdağ) ve ben Medyadar’ı bitirmeye yemin ettik. Çok bilendik. O siteyi yok edeceğiz.’ gibi sözler sarf etmiştir.

Buradan eski bir savcı ve avukat olan Kenan Tekdağ ve özellikle Habertürk’ün sahibi Turgay Ciner’e sesleniyoruz.

Adının önünde ‘Habertürk yazarı’ sıfatını taşıyan bu şahıs, söylediği gibi sizin talimatınız ve bilginiz dahilinde mi bizi tehdit etmiştir?

Etmemişse, kurum kural ve regülasyonları çerçevesinde gereğini yapacağınızı düşünüyoruz.

Şu soruları da, tüm kamuoyunun şahitliğinde Habertürk yönetimine yöneltiyoruz:

1. Gücünün özgürlüğünde olduğunu iddia eden bir yayın kuruluşu, nasıl bir başka yayın kuruluşunun basın özgürlüğüne kast etmeye çalışır?

2. Mafya mısınız? Yayın kuruluşu musunuz?

3. Sevilay Yılman üst düzey yöneticisiyle kafa kafaya vererek, tehdit kumpasları mı kurmaktadır?

4. Yılman sizin adınıza başkalarını tehdit edecek gücü nereden bulmaktadır?

5. Yoksa Yılman sizin adınızı kullanarak nüfuz ticareti mi yapmaktadır?

6. Yılman bir gazeteci midir, yoksa kendi kişisel hesaplarıyla hareket eden bir 'kalem' midir?

7. Habertürk yönetimindeki bu paniğin nedeni nedir?

8. Yılman ve Tekdağ kendilerinin adının geçmediği bir yazı nedeniyle neden böyle agresif davranmakta ve neyi gizlemeye ya da önlemeye çalışmaktadır?

Medyaradar olarak düşüncemiz şu: Habertürk’ün son zamanlarda karıştığı sayısız skandalın sorumlusunu başka yerde aramasına gerek yok. Kendi ayıplarını başkalarını tehdit ederek örtemezler. Biz buna boyun eğmeyeceğiz!"