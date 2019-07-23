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'Medyamız global dünyada dışa açılan penceremizdir'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden yazılı, görsel ve işitsel medyamız, global dünyada dışa açılan penceremiz ve sesimizdir." dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:58
'Medyamız global dünyada dışa açılan penceremizdir'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramıdolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Basın, milletin genel sesidir" sözünü hatırlattı.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışan, milletin haber alma hakkının tesisi için fedakarca mesai yapan basın emekçilerinin bayramını kutlayan Şahin, "Basında sansürün kaldırılışının 111'inci yılında medyamızın demokratik standartları yükseltme yolundaki özverili çalışmalarını çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden yazılı, görsel ve işitsel medyamız, global dünyada dışa açılan penceremiz ve sesimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Batı medyasının zaman zaman art niyetli düşüncelerle Türkiye'nin aleyhindeki dezenformasyonlara karşı Türk basınının milli duruşunun çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, bunun son örneğini 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde gördüklerini belirtti.

"RTÜK'e düşen görev basının özgürlüğünü en üst düzeyde sağlamak"

Kamu adına medya alanını düzenleyen otorite olarak RTÜK'e düşen görevin, milli menfaatleri gözeten, toplumsal dinamiklere duyarlı ve mesleki etik değerlerden ödün vermeyen basının, özgürlüğünü en üst düzeyde sağlamak olduğunu ifade eden Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Göreve başladığım ilk günde de belirttiğim gibi sadece ceza veren değil, aynı zamanda gerektiğinde ödül veren, yol gösteren ve cesaretlendiren uygulamalarımızı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Değerlerimizi ve kutsal bildiğimiz aileyi yücelten televizyon yapımlarını destekliyoruz. RTÜK olarak, milletinden kopuk değil, halkıyla bütünleşen bir medya istiyoruz. Önemli bir kamu görevi yürüten medya çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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