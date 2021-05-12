Medya grubumuzun acı kaybı! Ayşe Karahasanoğlu validemiz Hakk'a yürüdü
Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu'nun muhtereme refikası Ayşe Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Akit Medya Grubu
Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu'nun muhtereme refikası Ayşe Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Rahmet-i Rahman'a kavuşan merhume hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Karahasanoğlu ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.