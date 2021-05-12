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Gündem Medya grubumuzun acı kaybı! Ayşe Karahasanoğlu validemiz Hakk'a yürüdü
Gündem

Medya grubumuzun acı kaybı! Ayşe Karahasanoğlu validemiz Hakk'a yürüdü

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu'nun muhtereme refikası Ayşe Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 03:12:00 - 2021-05-12 03:13:25
Medya grubumuzun acı kaybı! Ayşe Karahasanoğlu validemiz Hakk'a yürüdü

 Akit Medya Grubu 

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu'nun muhtereme refikası Ayşe Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Rahmet-i Rahman'a kavuşan merhume hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Karahasanoğlu ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

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