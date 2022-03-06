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Medya Medya fırıldağı Okan Bayülgen geri adım attı! Özel şoförüne tazminatını faiziyle ödedi
Medya

Medya fırıldağı Okan Bayülgen geri adım attı! Özel şoförüne tazminatını faiziyle ödedi

Okan Bayülgen ile eşi ve çocuklarının 6 yıl boyunca özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek kazandığı tazminatını, Okan Bayülgen'den aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 18:13:00 - 2022-03-06 18:16:35
Medya fırıldağı Okan Bayülgen geri adım attı! Özel şoförüne tazminatını faiziyle ödedi

Okan Bayülgen ile eşi ve çocuklarının 6 yıl boyunca özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesi ile mahkemeye başvurdu.

İstinaf sürecinden vazgeçerek tazminatı ödedi

Akdeniz, işten çıkartılırken kendisine verilen 10 bin TL tazminatı kabul etmeyerek hukuki süreci başlattı. Yaklaşık 3 yıl süren yerel mahkemede Bayülgen, 88 bin 584 TL'lik tazminatı faiziyle birlikte ödemeye mahkum edildi.

Okan Bayülgen süreci istinaf mahkemesine taşıdı.

Bir süre sonra davayı uzatmaktan vazgeçen Okan Bayülgen, haklı bulunan özel şoförüne tazminatı faizi ile birlikte ödedi.

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