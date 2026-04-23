Medya dünyasında 108 milyar dolarlık birleşme
Gündem

Medya dünyasında 108 milyar dolarlık birleşme

Medya dünyasında 108 milyar dolarlık birleşme

Warner Bros. Discovery (WBD) hissedarları, Paramount Skydance ile yapılan birleşme anlaşmasını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Aylarca süren, Netflix’in de dahil olduğu milyar dolarlık "satın alma savaşları"nın ardından varılan bu tarihi anlaşma, medya imparatorluğunun yeni rotasını belirledi.

Warner Bros. Discovery, hissedarlarının Paramount Skydance ile yapılan birleşme anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ön oy sayımına göre Warner Bros. Discovery hissedarlarının Paramount ile birleşme anlaşmasının kabulü yönünde ezici çoğunlukla oy kullandığı belirtildi.

Nihai oy sonuçlarının şirketin bağımsız seçim denetçisi tarafından onaylanacağı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirileceği kaydedilen açıklamada, işlemin düzenleyici kurum onayları dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

 

- Anlaşma aylarca süren mücadelenin ardından gelmişti

Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere, toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın alma için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklemesine karşın, Paramount teklifini şubat ayında hisse başına 31 dolara yükselterek revize etmişti.

Warner Bros. Discovery yönetiminin bu hamleyi "üstün teklif" olarak kabul etmesi üzerine Netflix, fiyat artırımına gitmeyerek çekilme kararı almıştı.

Süreç, 27 Şubat'ta Netflix ile olan anlaşmanın feshedilmesi, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödemesi ve Warner Bros. Discovery ile kesin bir birleşme anlaşmasına varıldığının duyurulmasıyla nihai aşamaya taşınmıştı.

