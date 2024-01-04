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Gündem Medya dünyası böyle kıvırma görmedi! Altaylı dansözlere taş çıkardı
Gündem

Medya dünyası böyle kıvırma görmedi! Altaylı dansözlere taş çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 11:42:00 -
Medya dünyası böyle kıvırma görmedi! Altaylı dansözlere taş çıkardı

Ortak özellikleri mütedeyyin insanlara hakaret etmek olan laikçi yobazlar, adalete hesap vermeye gelince görülmemiş bir kıvraklık sergiliyorlar. Saldırgan Ege Akersoy’a ‘eline sağlık’ diyerek destek veren Fatih Altaylı da, “Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum”sözleriyle adeta dansözlere taş çıkardı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Verdikleri sözlerinin arkasında hiçbir zaman durmayan ve sürekli kıvıran laikçi bileşenleri çarkçılıkta da birbirleriyle yarışıyor.

Daha önce “Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçilirse aday olmayacağım” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, TV’de küfredip adliye salonunda çark eden Can Ataklı’nın ardından şimdi de Habertürk’ten kovulan Fatih Altaylı benzeri görülmemiş bir kıvırtmaya imza attı.

Galata Köprüsündeki “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” mitinginde elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan bir vatandaşı darp eden provokatör Ege Akersoy’a sosyal medya hesabından ‘eline sağlık’ paylaşımı yapan Fatih Altaylı, hakkında soruşturma başlatılması üzerine çark etti. Yeni yetme Youtuber Altaylı, “Tek bir şey söyledim, eline sağlık. Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü. Sanki ben yumruk atana eline sağlık diyormuşum gibi. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum” sözleriyle kıvırdı.

Altaylı’nın sözleri malum zihniyetin geçmiş dansözlere taş çıkaran çarklarını hatırlattı.
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İşte o kıvırmalardan bazıları;

• Terör sevici Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu Tele 1 kanalında, “Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek bence yanlış” açıklamalarıyla ‘bağnaz’ zihniyetini ortaya koyan Can Ataklı, “Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla suçlandığım için üzgünüm. İfade tarzım bazı kesimleri rahatsız edebiliyor. Yazı olarak konuşmalarım okunduğundan rahatsız edici gelmemektedir” diyerek mahkeme salonunda çark etti.

• Geçmişte, “CHP’den her çiftçiye bedava traktör” şeklindeki yalan vaatlerle seçmeni kandırmaya çalışan Özel, “Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor” diyerek zaman darlığı mazeretine sığınarak ön seçim yerine “sonucuna uyulacak temayül” yapacaklarını ilan ederek bir haftada kıvırdı.

• 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri öncesinde “Hayatımda hiç kıvırmadım. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım” diyerek şeref sözü veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, değişimcilerin adayı Özgür Özel’in kurultayda kazanması sonrasında partiye geri dönüp, yeniden Bolu Belediye Başkan adayı olarak kıvraklığını göstermiş oldu.

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