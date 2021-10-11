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İSLAM Medrese talebeleri icazet aldı
İSLAM

Medrese talebeleri icazet aldı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan Şeyh Selahaddin Efendi İrşad ve Tebliğ Medresesi’nde Kur'an-ı Kerim, tecvid, Arapça dili, grameri ve edebiyatı, tefsir, hadis, fıkıh alanlarında aldıkları eğitimi tamamlayan 6 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 23:15:00 -
Medrese talebeleri icazet aldı

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan icazet töreninde açılış konuşmasını yapan ilahiyatçı, emekli polis, kanaat önderi, medrese müderrisi ve yöneticisi Aziz Aktan, medresenin kuruluş hikayesini anlatarak, kendilerine destek veren Dicle halkına teşekkür etti. Medresenin Dicle'ye kazandırılmasında büyük emekleri olan Ömer Sait Fırat ise, “Allah hepinizden razı olsun. Bugün bu dönemde bütün insanlığın, bütün insanlık için, bütün İslam alemi için çok büyük bir tehlike vardır. Bütün savaşlardan daha tehlikelidir. Bütün katliamlardan daha yıkıcıdır. Bu tehlikeyi biz kendi elimizle yaptık. Nedir bu tehlike? Bu tehlike cehalettir. İnsanlığın, İslam'ın, gençlerimizin, sofilerimizin karşılaştığı en büyük tehlike maalesef cehalettir. Ve biz bunu kendi elimizle yaptık. Alime kıymet vermedik. İlme kıymet vermedik. Gereği gibi üstümüze düşen vazifeyi yerine getirmedik. Bunun için bugün cehaletle, hurafelerle, yanlış bilgilerle yaşamamızı devam ettiriyoruz. Hepimizin gayret göstermesi lazım. Bu medreselerin çoğalması, burada yetişen alimlerin çoğalması inşallah geleceğimiz için bize bir ışık olacaktır” dedi.

Medresede verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 6 öğrenci, törende cübbelerini giydikten sonra icazet belgelerini Ömer Sait Fırat, Aziz Aktan ve medrese müderrislerinden Seyid Molla Abdulselam ile Molla Muhittin hocaların elinden aldı. İcazet törenine katılan çok sayıda kişi medresede öğle namazını kılıp öğle yemeğinde buluştu. Yoğun katılımın olduğu icazet töreni dualarla sona erdi.

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