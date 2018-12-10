MEDREG’in nihai hedefi Akdeniz Enerji Birliği

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkanı ve EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında 2 yıldır başkan yardımcılığını yürüttüğü MEDREG’de İstanbul’da yapılan seçimlerle başkanlığı devralması sonrası, birliğin yeni dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MEDREG’in 23 üye ülkesi bulunduğunu ve Akdeniz’deki tüm ülkeleri kapsadığı için etkin bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Gülefşan Demirbaş, “Doğası gereği Akdeniz bölgesinde birçok gelişmiş düzenleyici ülke var. Türkiye de dahil Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Balkan ülkelerinde gelişmiş piyasalar var. Fakat güneyde ciddi sıkıntılar bulunuyor. Öyle olunca her ülkenin ihtiyacı farklı. Hedefimiz ülke bazlı ihtiyaçları tespit etmek. Gelişmiş bir düzenleyicinin konusu siber saldırı, dijitalleşme iken düzenleme kurumu olmayan ya da henüz düzenleme ve piyasanın ilk evrelerinde olan ülkelerin bu gündeminde bile değil. O yüzden her ülkeye bire bir gidip, ihtiyaçlarını tespit edip o ihtiyaçlar doğrultusunda nasıl geliştirebiliriz ve nasıl düzenleyici altyapıyı uyumlaştırırız o çalışmaları yapmak hedefimiz” diye konuştu.

MEDREG’in Akdeniz bölgesindeki ülkelerin düzenleyici altyapısını sağlayarak Akdeniz Enerji Topluluğu’na gitme yolunda hedefi bulunduğunu vurgulayan Demirbaş, “MEDREG çok paydaşlı bir yapı ve bu paydaşlardan biri de AB. Çünkü yüzde 95 oranında fonluyor” dedi.

Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızı her platformda dile getireceğiz

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerine de değinen Demirbaş, “Akdeniz’de gaz çıkarılması halinde bunun piyasaya arzı söz konusu. O zaman piyasalara girildiğinde düzenleyici altyapı o piyasa için çok kritik. Biz burada teknik kalacağız. Ama siyaseten doğrudan değil. Örneğin raporlarımızda Kıbrıs’ı diğer ülkelerin çabalarına rağmen bir ada olarak gösterme yönünde diplomatik bir girişimimiz var. Ülke bölümüne girmeden fiziki bir ada olarak yayımlıyoruz. Bu bağlamda hassasiyetimizi her platformda dile getirdiğimiz gibi, Türkiye’nin haklı davalarını tüm platformlarda anlatacağız ve hakkını koruyor noktada olacağız”şeklinde konuştu.

MEDREG’in temel görevinin iyi uygulamaları ortaya çıkarmak olduğunu kaydeden Demirbaş, “Tüketici odaklı çalışmalarımız da var bu kapsamda. Örneğin İtalya’da bir tüketici derneğinin rolü nedir ve bu rol kendi mevzuatına nasıl dahil edilmiştir. Bunu öğrenmek bizim önümüzü açmakta. Karar vericilere bu yönde tavsiyede bulunmak önemli. Her ülkenin iyi uygulamalarını örnek alıyoruz” dedi. Türkiye’nin mevzuat ve piyasa gelişimi olarak çok ileri noktada olduğunun altını çizen Demirbaş, “Elektrik piyasasında en ileri dediğimiz kendi bölgemizde tüm uygulamalarda çok iyi durumdayız. Gazda Organize Toptan Satış Piyasamızı açtık. Orada yabancılar tarafından takip ediliyor piyasa. Bize üye ülkeler kendi bilgilerini bize aktararak bizi takip ediyorlar” dedi.

İsrail Türkiye’nin doğalgaz altyapısını örnek alacak

Ummanlı yetkililerin Türkiye’ye gelerek tarife metodolojimizi inceleyeceğini anlatan Demirbaş, “Yani Türkiye’nin MEDREG’deki görünürlüğü bizim uluslararası piyasalardaki görünürlüğümüzü de artırdı. İsrail mesela şehiriçi gaz dağıtım projesini gerçekleştirmek istiyordu. İsrail de MEDREG içinde ve bizim böyle bir iş yaptığımızı öğrenince geçen yaz geldiler ve bir hafta boyunca gaz piyasamız, şehiriçi gaz dağıtım metodolojimiz açısından bilgiler verdik ve çok faydalandılar bundan. İyi uygulama örneklerini kendi sistemlerine yansıtacaklar” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde Türkiye’nin enerji gündemini belirleyecek başlıkları da anlatan Demirbaş, “Depolama faaliyetleri, elektrik depolama kapasitesi, hibritle ilgili çalışmalar, elektrikli araçla ilgili çalışmalar gündemimizde olacak” şeklinde konuştu.

2019’da kayıp kaçağın önlenmesine ilişkin yaklaşımları çalışacaklarını anlatan Demirbaş, “Kayıp kaçak her ülke için büyük bir sorun. Kayıp kaçağın çok yüksek olduğu ülkeler var. Onların resmini çekeceğiz şimdi. Güney ülkeleri için, yani Kuzey Afrika ülkeleri, Ürdün gibi ülkeler için daha büyük bir sorun. Ürdün’de yüzde 18-20 kayıp kaçak var. İlk aşamada ülkelerin durumunu raporlayacağız ve buna ilişkin kayıp kaçakta nasıl bir ilerleme sağladı, diğer ülkelere bunlarla ilgili faydalı uygulamaları anlatacağız. Ondan sonra hepimiz kendi ülkemize dönüp bu uygulamalarla bunları azaltmaya çalışacağız. Kayıp kaçağın önlenmesi, yatırımcı için de çok önemli” diye konuştu.