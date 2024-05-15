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Gündem “Meditasyon” diye ağaca sarıldılar
Gündem

“Meditasyon” diye ağaca sarıldılar

Yeniakit Publisher
2024-05-15 13:23:00 -

İzmir’de toplanan bir grup ağaçlara sarılarak meditasyon yaptıklarını ileri sürdü.

Huzuru Allah’a sığınarak değil, dünyalığa sarılarak aramaya çalışan seküler tayfanın son merasimi izleyenlere hem kahkaha attırdı hem de hayretler içinde bıraktı.

İzmir’de bir araya gelen “ışıldakçı”lar, meditasyon adı altında hayli ilginç bir harekete imza attı.

Huzuru yakalamak için” ağaçlara sarılan grup içinde ağlayanların olduğu görüldü.

Söz konusu tayfa, ağaçların bir titreşim yaydığını, bu sayede rahatladıklarını ve “doğa ile bağ kurduklarını” ileri sürdü.

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