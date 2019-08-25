Medipol Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Medipol Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Medipol Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Medipol Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

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