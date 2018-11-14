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Medipol Çamlıca’da

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin yeni sağlık uygulama ve araştırma merkezi Çamlıca Hastanesi hizmete girdi. Hastane yatırımlarının devam edeceğini dile getiren Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yakın dönemde 3 bin 200 yataklı yeni sağlık merkezleri açacaklarının müjdesini verdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:19
Medipol Çamlıca’da

Ekonomi Servisi

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nun yeni yatırımı İstanbul Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi hasta kabulüne başladı. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Üsküdar Çamlıca’da 13 bin metrekare kullanım alanına sahip olan hastanede ilk etapta 19 branşta hizmet verilecek. Branş sayısı yakın zamanda 60’a çıkarılacak.

Teknolojisi ile dikkat çekiyor

Hastane yoğun bakım üniteleri, yüksek teknolojili 6 ameliyathane; gelişmiş tanı ve tedavi üniteleri ile donatılan 100 yatak kapasitesi bulunuyor. Ayrıca radyoloji, laboratuvar ve kapsamlı acil servis hizmetleri sunuluyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nde 350’yi aşkın personelin görev alması bekleniyor.

3 bin 200 yataklı hastaneler yolda

Yatırımlar hakkında bilgi veren Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yakın dönemde yaklaşık 3 bin 200 yataklı yeni sağlık merkezlerini vatandaşların hizmetine sunacaklarının altını çizdi. Yenibosna’daki Nisa Hastanesi’nin yatak kapasitesinin, yapılacak ek bina ile 400’e ulaşacağını aktaran Yiğitbaşı, Medipol Mega Hastaneler Kompleksi bünyesinde 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin, Esenler’de ise 70 yataklı ikinci Medipol Hastanesi’nin yolda olduğunu söyledi.

Ankara’da üniversite müjdesi

Anadolu Yakası’nda Kadıköy Göztepe’de E-5 Karayolu kenarında bin yataklı dev bir hastanenin yanı sıra Acıbadem’de ise 300 yataklı VİP hastane ile iddialı yatırımlara imza atacaklarını anlatan Prof. Yiğitbaşı, 600 yataklı Kavacık Hastanesi’nin proje aşamasında, 70 yataklı Pendik Hastanesinin ise inşaat sürecinde olduğuna işaret etti. Son olarak Ankara Medipol Üniversitesi’ne de değinen Yiğitbaşı, yeni üniversitenin önümüzdeki sene öğrenci kabul edeceğini; 500 yataklı üniversite hastanesinin ise önümüzdeki dönemde hizmete sunulacağını dile getirdi.

Yabancı hastaların en önemli durağı

Medipol’ün donanımlı sağlık merkezleri, yabancı hastaların da ilgisini çekiyor. Ülkemize her yıl gelen 20 binden fazla yabancı hasta, tedavi için bu merkezleri tercih ediyor. Yabancı hastalar; başta kanser tedavileri olmak üzere pediatrik ve yetişkin beyin cerrahisi, pediatrik kalp cerrahisi, pediatrik kardiyoloji, travma cerrahisi, ileri düzey kulak ameliyatları, transplant uygulamaları, kemik iliği nakli, göz ameliyatları ve tüp bebek işlemlerindeki başarılarından dolayı Medipol’ün yolunu tutuyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:19
  1. Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu
  2. İstanbul Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi
  3. İstanbul’un Anadolu Yakası
  4. Üsküdar Çamlıca
  5. Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı
  6. Nisa Hastanesi
  7. Medipol Mega Hastaneler Kompleksi
  8. Ankara Medipol Üniversitesi
  9. Kavacık Hastanesi

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