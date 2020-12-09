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Spor Medipol Başakşehirli futbolcular, yardımcı antrenör Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle çekildikleri PSG maçında sahaya çıkmama kararı aldı.
Spor

Medipol Başakşehirli futbolcular, yardımcı antrenör Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle çekildikleri PSG maçında sahaya çıkmama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 01:20:56 -
Medipol Başakşehirli futbolcular, yardımcı antrenör Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle çekildikleri PSG maçında sahaya çıkmama kararı aldı.
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