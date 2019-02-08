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Medipol Başakşehir'in konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

- Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki mücadele, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak

08 Şubat 2019 Cuma 09:49
Medipol Başakşehir'in konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor


İSTANBUL (AA) - Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:49
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