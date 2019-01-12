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Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e profesyonel sözleşme

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:22
Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e profesyonel sözleşme


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Mert Çelik ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde, Mert Çelik'in profesyonel sözleşme imzalamasına ilişkin teknik direktör Abdullah Avcı'nın görüşlerine yer verildi.

Mert'in altyapıdan yetişmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Avcı, "Kariyerinde yeni bir adım attı. Biz de ona yardımcı olduk. Cengiz, Roma'ya giderken ona 'Yapacağın en büyük yatırım kendine' demiştim. Aynı şey Mert için de geçerli. Burası onun çabuk gelişim sağlayıp adapte olabileceği bir yer. Herkes ona yardımcı olacak. Mert de gelişmek için her türlü çabayı gösterecek." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:22
  1. Abdullah Avcı
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Mert Çelik
  5. profesyonel sözleşme

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