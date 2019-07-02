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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda mesajı

- Turuncu-lacivertli kulüp, Fenerbahçe'ye transfer olan 38 yaşındaki futbolcu için videolu mesaj paylaştı

02 Temmuz 2019 Salı 21:09
Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda mesajı


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan milli futbolcu Emre Belözoğlu için veda mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter'daki hesabından paylaşılan ve 38 yaşındaki oyuncunun Medipol Başakşehir'de çıktığı antrenmanlar ile maçlardan kesitlerin de yer aldığı videoda, "Bazen kardeşleriniz, en yakın dostlarınız çok istedikleri şeyleri yapabilsinler diye 'Hoşça kal' demek gerekir. Sessizce ve içten bir tebessümle. 'Hoşça kal' büyük kaptan. Seviyoruz seni. Her şey değişse de bu hiç değişmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda ise "Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil..." denildi.

Dört sezon boyunca Medipol Başakşehir forması giyen Emre, eski takımı Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 21:09
  1. Emre Belözoğlu
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  3. Medipol Başakşehir
  4. veda

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