Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları26 Temmuz 2019 Cuma 21:58
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan idmanın dar alanda pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, geniş alanda taktiksel çalışmayla tamamlandığı ifade edildi.
Öte yandan Alexandru Epureanu'nun fizyoterapist eşliğinde çalıştığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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