Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları25 Temmuz 2019 Perşembe 21:35
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve savunma organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda oyunla tamamladıkları aktarıldı.
Alexandru Epureanu'nun fizyoterapist eşliğinde çalıştığı vurgulandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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