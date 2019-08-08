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Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

Savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a sahasında 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma egzersizleriyle başlayan antrenman, dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından ayrı kalan Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
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