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Spor

Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:19:26 -
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza perşembe günü yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır." denildi.

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