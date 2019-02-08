Medipol Başakşehir'de hazırlıklar tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşusuyla başladığı belirtildi. İdmanın, teknik ısınmanın ardından yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı. Medipol Başakşehir, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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