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Spor Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile 14 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:30:00 -
Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.

İdman kanat organizasyonundaki şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. Turuncu-lacivertliler, antrenmanın ardından İzmir'e gidecek.

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