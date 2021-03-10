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Spor Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlığı
Spor

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlığı

Süper Lig'in 30. haftasında 12 Mart Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:12:00 -
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlığı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Nacer Chadli ile Leonardo Duarte ise tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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