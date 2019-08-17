Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı. Takım, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.