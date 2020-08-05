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Spor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarından elendi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 23:04:55 -
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

KOPENHAG (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya ulaşan turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında çeyrek finale kalma şansını kullanamadı.


- Maç sonu büyük üzüntü


Medipol Başakşehirli oyuncular, Avrupa kupalarından elendikleri Kopenhag karşılaşmasının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Oyuncular ve teknik ekip üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.


- Okan Buruk'un hamleleri sonucu değiştirmedi


Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un ikinci yarıda sonucu değiştirmek için yaptığı hamleler de karşılığını bulmadı.

Buruk, 54. dakikada Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir'in yerine de Eljero Elia'yı sahaya sürdü. 71. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Berkay Özcan'ı oyuna alan Okan Buruk, son değişiklik hakkını ise 79. dakikada Enzo Crivelli'nin yerine Fredrik Gulbrandsen'i oyuna sürerek kullandı.

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