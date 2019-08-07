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Medipol Başakşehir tur şansını zora soktu

- Sahasında Olympiakos'a 1-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, rövanş mücadelesi öncesinde avantajı rakibine kaptırdı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:12
Medipol Başakşehir tur şansını zora soktu


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir rövanş karşılaşması öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Karşılaşma boyunca hücumda istediği şansları yakalayamayan turuncu-lacivertli ekip, 53. dakikada Masouras'ın golüne engel olamadı.

Bu mücadelenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak.


- Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı

Turuncu-lacivertli ekip kaşılaşmanın bitimine 10 dakika kala 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 21. dakikasında ilk sarı kartını gören İrfan Can Kahveci, 80. dakikada önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cezalı duruma düşen İrfan Can, 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.


- Mahmut Tekdemir sakatlandı


Medipol Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir mücadelenin 60. dakikasında top kapma mücadelesinde sakatlandı ve yerde kaldı.

Saha içerisinde tedavisi yapılan Mahmut sedyeyle saha kenarına alındı. 62. dakikada Mahmut'un yerine yeni transferlerden Azubuike oyuna dahil oldu.

Azubuike, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıktı.


- Okan Buruk ilk maçından yenilgi ile ayrıldı


Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk maçından yenilgi ile ayrıldı.

Okan Buruk yönetimindeki İstanbul ekibi, Olympiakos karşısında 1-0'lık yenilgi ile 90 dakikayı tamamladı.

Turuncu-lacivertli ekip 90+2. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.


- Fikret Orman da maçı izledi


Medipol Başakşehir ile Olympiakos arasında oynanan mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da tribünden izledi.

Karşılaşmayı takip edenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:12
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Olympiakos
  4. Şampiyonlar Ligi

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