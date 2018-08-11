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Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u misafir ediyor

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:27
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u misafir ediyor

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2018-2019'un ilk maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, tedavi süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un durumu belirsizliğini koruyor. Adebayor'un durumu maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli takımda, antrenman eksiği bulunan Marcio Mossoro'nun ise forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:27
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG
  7. Trabzonspor
  8. Anadolu Ajansı

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