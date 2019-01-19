Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı19 Ocak 2019 Cumartesi 14:27
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, reaksiyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.
YORUM YAZ