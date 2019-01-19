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Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:27
Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, reaksiyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:27
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