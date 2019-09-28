0553 313 94 23

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk defa tam kadro maça çıkıyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:53
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk defa tam kadro maça çıkıyoruz

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, golleri erken bulmalarının önemine değindi.

Ligin 5. haftasında Beşiktaş karşısında da çok iyi bir maç oynadıklarını belirten Buruk, "2-0'ın verdiği rahatlık, ikinci yarıda oyunumuzu etkiledi. Çaykur Rizespor gibi önemli bir takımı yenmek bizim için sevindirici. Çaykur Rizespor oynadığı 2 deplasman maçından 4 puan almış bir takımdı. Özellikle son bölümdeki vuruşlarımız bu maçta çok daha iyiydi. Hücumda iyiydik ve rahat bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Transferleri geç tamamlamaları ve yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle sezona şanssız bir şekilde başladıklarını dile getiren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadro oluşumumuz geç tamamlandı. Geç oldu, özellikle savunmada eksiklerimiz vardı. İlk defa tam kadro maça çıkıyoruz diye geçen hafta söylemiştim. Son 2 maçtaki oyun, eskisinin çok daha üstünde. Sezon başından beri büyük şanssızlıklar yaşadık. Son 2 maç tam kadro sahadaydık ve bunu oyuna da yansıttık."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:53
  1. Medipol Başakşehir
  2. Okan Buruk
  3. Teknik direktör
  4. Çaykur Rizespor
  5. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp kalplerde yer etti
    1. Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp..
    2. İşte o dev rakam! Hava yükünü İstanbul..
    3. Eminevim 109 şubede birden faizsiz..
    4. Asılsız FETÖ ihbarı yüzünden mağdur oldu
    5. İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?..
    6. İhsan Şenocak büyük tehlikeye dikkat..
    7. Operatörlerin deprem sınavı
    8. Ekonomik güven endeksi azaldı
    9. Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat..
    10. Mandalinanın faydaları nelerdir?..
    11. Beyanname süresi uzatıldı
    12. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    13. Erdoğan’ın sözlerine destek veren..
    14. Turpun faydaları nelerdir? Turp neye..
    15. Nane limon nasıl yapılır? Nane limonun..
    16. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    17. Beşiktaş'ta ayrılık! Devre arası..
    18. Nefesler tutuldu, kozlar paylaşılacak!..
    19. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz:..
    20. Sigorta sorgulama SSK 4A, Bağkur 4B,..
    21. Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul..
    22. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
    23. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:..
    24. Bakan Kurum: Kaçak ne varsa kaldırılacak
    25. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
    26. Milli gemilere çok özel görev!..
    27. Ev sahibine sinirlendi, hıncını..
    28. Kentsel dönüşüm için nereye başvurulur
    29. ‘Vergiler kredi kartıyla ödensin’
    30. Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz”..
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler