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Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı

- Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybetti ve şampiyonluk yarışında önemli kayıp yaşadı- Medipol Başakşehir, ligde 13 maç sonra kaybetti- Robinho, bu sezon ligdeki 11. golünü attı

13 Nisan 2019 Cumartesi 21:13
Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı.

Bu sezon üçüncü yenilgisini alan, şampiyonluk mücadelesinde önemli kayıp yaşayan turuncu-lacivertli ekip ligde 61 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisindeki en yakın takipçisi Galatasaray yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.


- Medipol Başakşehir 13 maç sonra kaybetti


Deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu karşılaşmadan önce oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan turuncu-lacivertli takımın yenilmezlik serisi Beşiktaş deplasmanında sonlandı.

Medipol Başakşehir ligde son olarak 1 Aralık 2018'de sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybetmişti.


- Robinho 11. golünü attı

Medipol Başakşehir'in devre arasında Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız oyuncu Robinho, turuncu-lacivertli takımdaki 3. golünü attı.

Sivas ekibiyle ligin ilk yarısında 8 golü bulunan Robinho, ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.


- Demba Ba eski takımına karşı sahada

Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli golcü Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a karşı ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Abdullah Avcı, mücadelenin 72. dakikasında Eljero Elia'nın yerine Demba Ba'yı sahaya sürdü.

Avcı, ilk oyuncu değişikliğini ise 65. dakikada yaptı. İrfan Can Kahveci'nin yerine Arda Turan oyuna dahil oldu. Arda oyuna girerken, siyah-beyazlı taraftarların ıslıklı protestosuna uğradı.


- Elia sarı kart ceza sınırında


Medipol Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, Beşiktaş karşılaşmasının 38. dakikasında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.

Bu sezon ligde 3. sarı kartını gören Elia, bir sarı daha görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.


- Emre Belözoğlu tedaviden sonra oyuna devam etti


Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu mücadelenin 32. dakikasında Jeremain Lens ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.

Sedye ile kenara alınan deneyimli futbolcu, yaklaşık 3 dakikalık bir tedavinin ardından oyuna devam edebildi. Beşiktaşlı taraftarlar, bir süre Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.



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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 21:13
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