Medipol Başakşehir puan farkını yeniden 6'ya yükseltti





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen lider Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya yükseltti.

Atiker Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 61'e çıkaran turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de son 7 haftaya Galatasaray'ın 7 puan önünde girdi.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Ligde yaptığı son 5 maçta 4. kez kaybeden Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı.





- Son 10 maçta 8. galibiyet





Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor galibiyetiyle Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 8. kez kazandı.

Son lig maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile berabere kalan turuncu-lacivertli takım, söz konusu süreçte Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi yendi. İstanbul ekibi, 21. haftada ise sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.





- Visca'dan 11. gol





Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, bu sezon ligdeki 11. golünü Atiker Konyaspor'a attı.

Visca, attığı 11 golle turuncu-lacivertli takımın ligdeki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.