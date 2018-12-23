Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Medipol Başakşehir önce çalıştı, sonra tatile girdi

23 Aralık 2018 Pazar 13:52
Medipol Başakşehir önce çalıştı, sonra tatile girdi


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, son çalışmasını yaparak devre arası tatiline girdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre turuncu lacivertli oyuncular, devre arası tatili öncesi son idmanını teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor maçında görev alan oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptığı, antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, 9 günlük iznin ardından 2 Ocak Çarşamba günü ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 13:52
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazzeli kadınların el emeği ahşap oyuncaklar, Avrupa'da
    1. Gazzeli kadınların el emeği ahşap..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Samsun'da gözü dönmüş damat dehşet..
    4. Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
    5. Spot piyasada elektrik fiyatları
    6. Türkiye'den Endonezya'da ölenler için..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Bu nasıl bir canilik! Köpeği av..
    9. Fenerbahçe'den Caner Erkin bombası!..
    10. İsrail'in skandal sürgün planı basına..
    11. Vicdanları sızlatan görüntü! Arabanın..
    12. İran meclisinde kadın vekil sayısının..
    13. DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu
    14. Meteoroloji tarih verip uyardı! Yarın..
    15. Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yılı 
    16. Kristal kar üzerinde kayak keyfi
    17. Prof. Dr. Aksar Uluslararası Ceza..
    18. DÜZELTME- "Irak ve Kuveyt, sınırda..
    19. Başakşehir'de şok baskın! Tutuklandılar
    20. Süper Lig'de ses getirecek transfer..
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak