0553 313 94 23

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:26
Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:26
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Olympiakos
  4. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da serinlemek için denize giren genç boğuldu
    1. Samsun’da serinlemek için denize giren..
    2. Beşiktaş’tan Burak Yılmaz, Gökhan..
    3. Jandarma ve MİT’ten DEAŞ’a sınır ötesi..
    4. 2019 af yazası, ceza indirimi, infaz..
    5. Patrick Rembert, Petkim Spor’da
    6. Akkal ve Satılmış Manisa’daki sağlık..
    7. Aliağaspor FK takımı kondisyon..
    8. Diyarbakır’da seyir halindeki lüks..
    9. Bilal Erdoğan tüm Türkiye’ye seslendi!..
    10. 111 metrelik mangalda tavuk çevirme..
    11. Jandarma ve MİT'ten Bab'da DEAŞ'a darbe
    12. Rus muhalefet lideri Sobol gözaltında
    13. Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'ler..
    14. İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi..
    15. Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu
    16. Kereste boşalttığı sırada dengesini..
    17. Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına..
    18. Çaycumaspor Kulübünden Kaymakam Keçeli..
    19. MİT'ten sınır ötesine operasyon
    20. Trabzonspor'da Sparta Prag maçı..
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu