Medipol Başakşehir, lider Trabzonspor'u yakaladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, puanını 56'ya yükseltip, lider Trabzonspor'u tekrar yakaladı.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 6. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Rakibini Mahmut Tekdemir ve Visca'nın golleriyle puansız gönderen İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.





- Alanyaspor'a karşı 4 maç sonra kazandı





Turuncu-lacivertli ekip, elde ettiği galibiyetle Aytemiz Alanyaspor karşısındaki kötü gidişine de son verdi.

Rakibiyle oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu süreçte 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, bu kez Alanyaspor'a puan şansı tanımadı.





- Evindeki yenilmezlik serisi 13 maça çıktı







Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.



Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla alan turuncu-lacivertliler, sonrasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.





- Beş oyuncu değişikliği hakkını da kullandı





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor önünde 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmayı tercih etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni talimatıyla gelen 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanan Buruk, 82. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Azubuike ve Aleksic'in yerine Mehmet Topal, 88. dakikada Demba Ba'nın yerine Berkay Özcan ve Mahmut Tekdemir'in yerine Gulbrandsen, 90+2. dakikada da Edin Visca'nın yerine Robinho'yu oyuna sürdü.

Konuk ekip ise müsabakayı 2 oyuncu değişikliğiyle tamamladı.





- Mahmut Tekdemir 2. golünü attı





Müsabakada Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiren Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ikinci golünü Aytemiz Alanyaspor'a attı.

Deneyimli futbolcu, bu sezon ilk golünü turuncu-lacivertli ekibin 18. haftada sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendiği maçta kaydetmişti.



