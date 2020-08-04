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Spor

Medipol Başakşehir, Kopenhag maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:02:07 -
Medipol Başakşehir, Kopenhag maçına hazır

KOPENHAG (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik ekip ve futbolcular toplu fotoğraf çektirdi.

Isınma ile başlayan idman, koşu ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de izledi.

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 19.55'te başlayacak.

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