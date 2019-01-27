Medipol Başakşehir-Kasımpaşa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçına ilişkin detaylar...27 Ocak 2019 Pazar 16:13
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçına ilişkin detaylar...
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde geride kalan 18 maçta 38 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 yenmişti.
Medipol Başakşehir, dün deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor. Ligin ikinci yarısına sahasındaki Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa ise 29 puana sahip.
Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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