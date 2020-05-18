  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aile yapımıza konan bomba patlamadan...

Kadir gecesi

Günahsız bir kul olmayı hedefleyelim

Bir ayet... Bir hadis...

Hadislerle aile! Ailem için afiyet dilerim
için kalan
Spor

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:45:55 -
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 10.30 ve 17.00'de 2 ayrı grup olarak yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı