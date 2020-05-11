  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:53:20 -
Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda oyuncular, ilk bölümde pas çalıştı. Tam sahada pas ve şut çalışmasıyla idman tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı