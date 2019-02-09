Medipol Başakşehir-Erzurumspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, 3 hafta sonra ilk 11'de değişikliğe gitti.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı ve kazandığı ilk 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, bu karşılaşmada ise 11'de bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, arka adalesinde zorlanma bulunan Arda Turan'ı riske etmeyerek Eljero Elia'ya ilk 11'de forma verdi. Arda ise yedek kulübesinde yer aldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımını Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Elia ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Emmanuel Adebayor ve Demba Ba gibi iki önemli golcü de forma şansı bekledi.





- Obertan ilk kez ilk 11'de





Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Gabriel Obertan, mavi-beyazlı ekiple ilk kez ilk 11'de Medipol Başakşehir karşısında sahaya çıktı.

Erzurum ekibinin, Levski Sofya'dan kadrosuna kattığı Gabriel Obertan, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının son 26 dakikasında ilk kez mavi-beyazlı formayı giymişti.







