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Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile yaptığı resmi maçların 7'sini kazandı, 5 yenilgi yaşadı; iki ekip arasındaki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:53
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip

Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir'in, geride kalan maçlarda galibiyetlerde rakibine üstünlüğü bulunuyor. 

İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 22 kez karşılaştı, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 25 golüne, turuncu-lacivertli ekip 26 golle yanıt verdi.

İki ekip arasında geçen sezonun son bölümünde Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu maçlar

Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Medipol Başakşehir, Süper Lig'de rakibine 12. kez konuk olacak.

İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, 3'ü Vodafone Park, birer de Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere geride kalan 11 lig maçında siyah-beyazlılar 4, turuncu-lacivertliler 1 galibiyet aldı, 6 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Deplasmanda rakibini 7 maçtır mağlup edemeyen Medipol Başakşehir, 9 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:53
  1. futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. SÜPERLİG
  4. Anadolu Ajansı

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