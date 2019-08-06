Medipol Başakşehir avantaj için sahada - Turuncu-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak- 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

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