Medipol Başakşehir, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas, dayanıklılık, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

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