Medipol Başakşehir, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı29 Ocak 2019 Salı 14:42
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas, dayanıklılık, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.
Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
YORUM YAZ