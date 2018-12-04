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Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır

04 Aralık 2018 Salı 15:02
Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın, 5'e 2 oyun ve çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Turuncu-lacivertli kafile, bugün maçın oynanacağı Adana'ya gidecek.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:02
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. idman
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