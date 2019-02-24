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Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

- Turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 yendi ve 6 puan farkla liderliğini sürdürdü

24 Şubat 2019 Pazar 21:19
Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor'u 3-0 yendi ve en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Turuncu-lacivertli ekip, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor'u Marcio Mossoro, Edin Visca ve Demba Ba'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 51'e yükselten lider Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer aldı. Bursaspor ise 24 puan ve averajla 16. sıraya geriledi.


- Oyun ilk yarıda durdu


Kar yağışı nedeniyle saha çizgilerinin zor görülmesi üzerine hakem Halis Özkahya, karşılaşmayı 21. dakikada durdurdu.

Görevliler tarafından saha çizgilerinin küreklerle belirginleştirilmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.


- VAR, ofsayt kararlarında devre dışı


Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ofsayt kararlarında devre dışında kaldı.

Kar yağışı nedeniyle saha zemininin karla kaplı olması ve saha çizgilerinin net olmaması gerekçesiyle VAR'ın ofsayt kararlarında devreye giremediği belirtildi.

VAR'ın penaltı ve kırmızı kart kararlarında ise aktif olduğu kaydedildi.


- Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Söz konusu 9 maçta 6 galibiyet elde eden turuncu-lacivertli takım, son yenilgisini 1 Aralık 2018'de sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybederek yaşamıştı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 21:19
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