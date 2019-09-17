Mediha Olgun Sözcü'ye açtığı davayı kazandı 2017 yılında, Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan ve 120 gün sonra tahliye edilen Mediha Olgun, gazeteye açtığı işe geri dönüş davasını kazandı.

Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturmada, geçtiğimiz sene tahliye edilen Mediha Olgun, Sözcü'ye açtığı davayı kazandı. Yaşanan süreçte, gazetenin gerçek yüzünü ortaya çıkaran Olgun, kendisi hakkında yalan bilgiler verdiğini söylemişti. Mediha Olgun, Sözcü'ye açtığı işe geri dönüş davasını kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Olgun, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar; #sözcü ye açtığım işe geri dönüş davasını kazandım. İstinafa giderler mi giderler. Adalet er ya da geç tecelli eder. Sabır ve inançla yola devam. Bir yörük kızını kimse yıldıramaz. Azimle Çukurova'nın bataklığını kurutmuş insanlarız biz. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

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