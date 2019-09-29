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MediaMarkt’tan yeni bir mağaza daha

MediaMarkt Türkiye, son olarak Eskişehir’de 1500 metrekarelik yeni bir mağaza açılışı gerçekleştirdi.

29 Eylül 2019 Pazar 11:02
MediaMarkt’tan yeni bir mağaza daha

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de büyümeye devam ediyor.

Bu kapsamda farklı illerde mağaza açılışları gerçekleştiren MediaMarkt Türkiye, son olarak MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ve çok sayıda yöneticinin de katılımıyla Eskişehir’de 1500 metrekarelik yeni bir mağaza açılışı gerçekleştirdi. Bu açılışla beraber MediaMarkt’ın Eskişehir’deki mağaza sayısı ikiye yükselirken Türkiye’deki mağaza sayısı ise 78’e ulaştı.

Eskişehir halkının da yoğun katılım gösterdiği açılış kapsamında Eskişehirlilere çeşitli indirimler de sunuldu.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 11:02
  1. Eskişehir
  2. Elektronik perakendecisi MediaMarkt
  3. MediaMarkt
  4. MediaMarkt Türkiye
  5. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım

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