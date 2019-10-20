MediaMarkt’tan İzmir’e yeni mağaza

MediaMarkt, Türkiye’deki büyüme hedefleri doğrultusunda İzmir Hilltown AVM’de yeni mağazasını açtı. MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, açılışta yaptığı değerlendirmede, ‘‘Türkiye’de, elektronik perakende sektöründe 12 yıldır büyümeye devam ediyoruz ve yeni yatırımlar ile hızla büyümeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye’deki 78 mağaza ile teknolojiseverlere hizmet verdiklerini, teknolojiyi ve dijital dünyayı ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gökyıldırım, açılan her yeni mağazada tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ve Türkiye’nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumunu sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.